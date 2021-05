Manchester City-Chelsea 1-2, le pagelle: Alonso incontenibile, bocciati Torres e Aguero

Manchester City-Chelsea 1-2

Marcatori: 44' Sterling, 63' Ziyech, 90+2' Alonso.

MANCHESTER CITY

Ederson 6 - Praticamente mai impegnato nella prima frazione, a parte su una conclusione Ziyech sulla quale comunque risponde senza problemi. Nel secondo tempo, sul gol del marocchino, non copre a dovere il primo palo e si fa infilare troppo facilmente.

Dias 6 - A fine primo tempo pesca in profondità Gabriel Jesus, che poi andrà a servire l'assist per il gol di Sterling.

Laporte 6 - Guida la linea arretrata con la solita intelligenza e disciplina tattica. Prestazione sufficiente.

Ake 6 - Oggi ha ricoperto perlopiù il ruolo di braccetto mancino della difesa a tre, disputando una gara molto attenta.

Torres 5 - Ha il compito di schermare Kante in fase di non possesso. E lo fa nella maniera giusta, ma è davvero poca cosa quando deve attaccare nella metà campo rivale. (dal 70' Gundogan 6 - Velocizza la manovra dei Citizens, verticalizzando con maggiore frequenza rispetto ai compagni.)

Cancelo 5,5 - È il solito tuttofare del City, ma questa sera è stato troppo poco incisivo, soprattutto per vie centrali.

Rodri 5,5 - Gioca semplice, massimo a due tocchi. Non verticalizza quasi mai ma quando il pallone arriva a lui è come metterlo in banca. Ma nella seconda frazione giochicchia e a centrocampo perde un pallone sanguinoso, aprendo la strada per il pareggio blues.

Mendy 6 - Regge bene il confronto fisico con James. Ma va poco senza palla e in occasione del pareggio di Ziyech, lascia completamente sguarnito il lato mancino. (dal 80' Zinchenko s.v.)

Sterling 6 - Spesso confusionario, non è frizzante come qualche tempo fa e lo sa anche lui. Ma non ha perso il feeling con il gol, perchè oggi il vantaggio citizen lo ha firmato lui.

Jesus 6,5 - Dà profondità alla squadra di Guardiola, impegnando la difesa blues con i suoi rapidi contromovimenti. Serve l'assist per il gol realizzato da Sterling e guadagna il rigore poi fallito da Aguero.

Aguero 5 - Non sembra nemmeno più lui. Non riesce mai a trascinare i suoi compagni, nonostante la sua leadership indiscussa. Davvero poco lucido negli ultimi vetri avversari. A fine prima frazione, va sul dischetto e prova il cucchiaio. Mendy non si muove e gli fa fare una bruttissima figura. (dal 70' Foden 6 - Sfiora il gol dopo essersi inserito bene senza palla in area blues.)

CHELSEA

Mendy 6,5 - Sempre molto reattivo. Non ha responsabilità sulla rete di Sterling. Sul rigore calciato da Aguero, è bravo a rimanere fermo e controlla la sfera senza alcun problema.

Azpilicueta 6,5 - Disputa la solita gara da veterano. Nella seconda frazione serve l'assist per Ziyech che pareggia i conti.

Christensen 4,5 - Disastroso questa sera. Non riesce mai a prendere il tempo agli attaccanti di Guardiola. Sul gol di Sterling, interviene in allungo e cade in maniera imbarazzante, aprendo la strada a Gabriel Jesus che poi realizza l'assist per l'ex Liverpool. (dal 45+3' Zouma 6,5 - Entra e alza il muro in difesa. In scivolata salva miracolosamente su una conclusione in area di Gabriel Jesus.)

Rudiger 6,5 - Avvia dal basso, con estrema precisione, la costruzione blues. Attento in fase difensiva, limita al massimo Ferran Torres.

James 6,5 - Ormai un'insostituibile sulla destra. Offre sempre numerose soluzioni ai compagni del reparto avanzato.

Kante 6,5 - Il solito motorino di Tuchel. Ricopre ogni zona del manto erboso e sembra non spendere mai energie, nonostante la prestazione sontuosa giocata in settimana contro il Real Madrid. (dal 68' Jorginho 6 - Dà ordine e velocità alla mediana blues.)

Gilmour 5,5 - Ancora troppo timido. Commette un'ingenuità a fine primo tempo abbattendo in area Gabriel Jesus e Taylor non può fare altro che decretare il calcio di rigore.

Alonso 7 - Incontenibile sulla corsia mancina. Quando sfonda riesce sempre a rendersi pericoloso. Sfiora la rete dopo aver provato un delizioso pallonetto al volo. E poi alla fine il timbro riesce a metterlo con una conclusione sporca di destro, ma che basta per regalare il successo ai blues.

Ziyech 6,5 - È l'unico che nel primo tempo riesce ad impegnare Ederson. Nella ripresa riporta in partita i suoi superando il portiere citizen con il suo mancino chirurgico. (dal 76' Hudson-Odoi 6,5 - Dà freschezza all'attacco puntando sempre l'uomo.)

Werner 6 - Corre ma spreca tanto, ma ormai è la normalità per lui. Nei minuti di recupero ha ancora la forza per un ultimo scatto e riesce a servire il pallone che Alonso, poi, deposita in rete.

Pulisic 6 - Svaria per tutto il fronte offensivo e guadagna preziosi calci da fermo. Vivace ma non conclude mai verso la porta difesa da Ederson.