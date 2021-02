Manchester City, Gabriel Jesus decisivo negli ottavi: sempre in gol nelle 5 apparizioni

Quando sente odore di ottavi di finale Gabriel Jesus diventa un cecchino infallibile. L’attaccante brasiliano del Manchester City ha infatti sempre segnato nelle cinque presenze in questa fase della Champions League. Ultima vittima il Borussia Monchegladbach questa sera.

5 - Gabriel Jesus has scored in all five of his Champions League appearances in the Round of 16 for Manchester City (five goals). Ticket.

— OptaJoe (@OptaJoe) February 24, 2021