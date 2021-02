Manchester City, Guardiola: "L'obiettivo è essere campioni. Soddisfatti per oggi"

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, commenta ai microfoni dei canali del club la vittoria senza appello di questa sera contro il Burnley: "Siamo stati fortunati a segnare presto e dopo il primo tempo abbiamo faticato un po 'a rompere le linee. La ripresa è andata decisamente meglio. Tutti sanno quanto sia duro Burnley in casa. In generale siamo soddisfatti. Gabriel Jesus? Non abbiamo dubbi a riguardo. Nell'ultima partita ci ha regalato i tre punti, oggi ci ha dato il via. L'ultima partita ci ha regalato tre punti e oggi ci ha dato il via. Siamo sempre felici con Gabriel. Lo sa, ma il suo contributo per molti versi è fantastico. In questo momento ci godiamo questa vittoria e domani iniziamo a pensare alla prossima partita. Alla fine l'obiettivo è essere campioni".