Manchester City, Guardiola: "Ultimi 4 mesi straordinari, ma non abbiamo ancora vinto nulla"

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha commentato la vittoria ottenuta in Fa Cup contro l'Everton: "Sono stati 4 mesi straordinari. Abbiamo vinto 25 partite su 26. Ora siamo in semifinale e siamo ancora in corsa per quattro titoli. L'Everton si è difeso bene, ci hanno limitati ma poi negli ultimi 10' siamo riusciti a trovare due gol. Quello che abbiamo fatto ultimamente è più che eccezionale. È incredibile. Uno dei grandi traguardi che abbiamo raggiunto insieme. Non abbiamo ancora vinto nulla, quindi ci concentreremo e vedremo fino a che punto andremo nelle competizioni".