Manchester City, Guardiola verso il Crystal Palace: "Cinque punti per essere campioni"

vedi letture

Il manager del Manchester City Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Crystal Palace: "Domani abbiamo un'incredibile opportunità per fare quel passo verso il titolo. Ora ci riprendiamo dalla sfida di Parigi: è la nostra sesta partita consecutiva in trasferta. Siamo stanchi sotto molti aspetti. A Parigi la chiave del successo è stata la qualità dei giocatori e quanto siano intelligenti. Abbiamo bisogno di cinque punti per essere campioni".