Manchester City, l'obiettivo è il rinnovo di De Bruyne: il belga prende tempo

Kevin De Bruyne resta al centro del progetto del Manchester City. Come riporta il Daily Star infatti, i Citizens vorrebbero rinnovare il contratto del centrocampista belga, in scadenza nel 2023. Tuttavia il giocatore non ha fretta e non vuole sedersi a trattare fino alla prossima estate.