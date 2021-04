Manchester City, Mahrez: "La Champions è il trofeo che ci manca. Guardiola ha fatto grandi cose"

Alla vigilia della sfida con il PSG, l'attaccante del Manchester City, Riyad Mahrez è intervenuto in conferenza stampa:

Guardiola?

"Ha fatto grandi cose per il calcio, merita di essere elogiato. Sappiamo quando è importante per noi. È normale, prova sempre ad aiutarci e ci dà consigli per le partite. Quando arriviamo alle partite, siamo già pronti".

La Champions?

"Quello che posso dire è che la Champions è il trofeo che ci manca. Non credo che nessuno della nostra squadra abbia mai vinto la Champions. In Europa non c'è cosa migliore che giocare e vincere la Champions League. Prima però dobbiamo arrivare in finale. La cosa più importante è la gara di domani, daremo il massimo per vincere".

La forza del City è il collettivo?

"Ho sempre detto che qui tutti sono top player. Non abbiamo grandi star come Messi o Ronaldo, ma tutti qui possono fare la differenza".

Il mio futuro?

"Ancora non ci penso. Sono felice qui, amo la squadra e la città. Sono concentrato solo sul City, vedremo".

Vendetta contro Pochettino dopo la vittoria del Tottenham di due anni fa?

"No, non pensiamo mai a queste cose. Non pensiamo a quello che è successo in passato, a chi era l'allenatore che ci ha battuti".

Giocare come falso nove?

"Ho giocato come falso nove in un paio di occasioni. Non sono Aguero o Gabriel Jesus, le mie qualità sono diverse. Proverò ad aiutare la squadra e farò quello che mi chiede il mister".