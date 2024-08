Ufficiale Manchester City, nuovo prestito per Mbete: il difensore classe 2003 va al Northampton

Luke Mbete lascia il Manchester City per la prossima stagione. Il difensore centrale classe 2003 era considerato un esubero, non aveva spazio in prima squadra - sebbene nel pre-campionato qualche minuto l'abbia collezionato - e i Citizens hanno deciso di cederlo in prestito al Northampton, in League One. La notizia è ufficiale e arriva direttamente con un comunicato pubblicato dal Manchester City:

"Luke Mbete si è unito al Northampton Town, squadra della League One, con un prestito stagionale. Il versatile difensore centrale, arrivato al City come Under 12, si unirà ai Cobblers per il resto della stagione 2024/25. Il 20enne ha firmato un prolungamento del contratto all'Etihad Stadium nel giugno 2022 e ha trascorso la stagione 2022/23 in prestito all'Huddersfield e la seconda metà della stagione al Bolton Wanderers.

La scorsa stagione, ha poi trascorso un periodo temporaneo con l'FC Den Bosch, squadra dell'Eerste Divisie, collezionando 24 presenze con la squadra olandese, segnando due gol e registrando un assist in tutte le competizioni. Era anche un membro della squadra del City che si è recata negli Stati Uniti d'America per il nostro tour pre-campionato prima di partecipare alle partite contro Barcellona e Celtic.Tutti nel Club augurano ogni bene a Luke per il suo prestito al Northampton".