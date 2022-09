ufficiale Manchester City, il giovane Mbete va in prestito all'Huddersfield

Il Manchester City presta il giovane difensore Luke Mbete, 18 anni, all'Huddersfield, club di Championship. In questa stagione la promessa angolo-congolese è stata convocata da Pep Guardiola in due occasioni, senza però scendere in campo.