ufficiale Manchester City, esperienza in Olanda per Mbete. Va in prestito al Den Bosch

Il Manchester City decide di mandare un suo talento a giocare in un altro club per trovare maggiore spazio. Si tratta di Luke Mbete, difensore classe 2003 ceduto in prestito al FC Den Bosch (formazione che milita nella Serie B olandese).

Ecco il comunicato ufficiale, pubblicato sul sito dei Citizens: "Luke Mbete si è unito agli olandesi del Den Bosch con un prestito stagionale. Il centrale mancino, arrivato al City come Under 12, si unirà all'Eerste Divisie per il resto della stagione 2023/24. Dopo aver firmato la sua borsa di studio nel luglio 2020, Luke è passato alla squadra dell'EDS per la stagione 2020/21 e ha aiutato gli Under 21 a vincere il titolo di Premier League 2 e ha anche fatto parte della rosa della prima squadra della giornata in quattro occasioni.

Successivamente ha fatto il suo debutto da senior City nel settembre 2021 nella vittoria per 6-1 della Coppa Carabao contro il Wycombe Wanderers. Il 19enne ha poi giocato altre due volte con gli uomini di Pep Guardiola in quella stagione, vincendo 4-1 in trasferta contro lo Swindon nel terzo turno della FA Cup e pareggiando 0-0 contro lo Sporting Lisbona nel terzo turno della FA Cup. ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Ha firmato un nuovo prolungamento del contratto con il Club nel giugno 2022 e ha trascorso la prima metà della stagione 2022/23 in prestito con la squadra del campionato Huddersfield Town e la seconda metà della stagione in prestito con la squadra della League One Bolton Wanderers. Ha collezionato 15 presenze in totale in entrambi questi periodi, segnando il suo primo gol da senior per i Wanderers nella vittoria casalinga per 5-0 sull'MK Dons nel febbraio 2023. Tutti al Manchester City augurano ogni bene a Luke per il suo periodo di prestito".