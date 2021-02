Manchester City, porta chiusa in trasferta da 315 minuti. E solo sei tiri subiti lontano dall'Etihad

Il Manchester City chiudendo sullo 0-1 in casa del Borussia Monchengladbach in Champions League a portato a 315 minuti l’imbattibilità in trasferta in Champions League in questa stagione. Questa sera la squadra di Guardiola non ha subito neanche un tiro in porta, mentre nelle tre gare precedenti lontano dall’Inghilterra ne aveva subiti in totale appena sei.

315 - Manchester City have currently gone 315 minutes without conceding a goal away from home in the Champions League this season, while they've only faced six shots in three-and-a-half away games (none so far tonight). Bulletproof. pic.twitter.com/aIAAhex2O2

— OptaJoe (@OptaJoe) February 24, 2021