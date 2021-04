Manchester City, problemi per De Bruyne: salta la sfida di mercoledì con l'Aston Villa

vedi letture

Problemi per Kevin De Bruyne. Il Manchester City fa sapere che il centrocampista belga ha un problema alla caviglia destra, la cui entità ancora non è nota. Sicuramente salterà la sfida di mercoledì di Premier League con l'Aston Villa. In dubbio la sua presenza per la finale di Carabao Cup contro il Tottenham.