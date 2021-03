Manchester City-Southampton 5-2, le pagelle: De Bruyne e Mahrez on fire, bene Foden

MANCHESTER CITY-SOUTHAMPTON 5-2

Marcatori: 15'/59' De Bruyne (M), 25' Ward-Prowse (S), 40'/55' Mahrez (M), 45+3' Gundogan (M), 56' Adams (S)

MANCHESTER CITY

Ederson 6 - Può fare ben poco in occasione dei due gol degli ospiti. Spesso è impreciso nei rilanci quando viene pressato, ma riesce a non commettere errori.

Walker 6 - Serata assolutamente tranquilla per il terzino destro dei "Citizens", praticamente mai in difficoltà nella corsia di sua competenza.

Ruben Dias 6 - Non ha alcun problema a respingere gli attacchi della formazione di Hasenhuttl.

Laporte 5,5 - Macchia una prestazione sufficiente con un ingenuo fallo su Vestergaard: causa il calcio di rigore trasformato da Ward-Prowse, ma per sua fortuna non modifica l'esito finale.

Zinchenko 6,5 - Dà il via all'azione dell'1-0, ma non solo. Si esprime con grande continuità dimostrando una grande intesa con tutti i compagni di squadra (Dall'81' Mendy s.v.)

De Bruyne 7,5 - "Spacca" la partita con uno dei gol più facili della sua carriera, poi chiude definitivamente i conti realizzando la quinta marcatura per la formazione di Guardiola. Serata straordinaria per il belga (Dal 73' Aguero 6 - Entrato a match ormai archiviato, non riesce ad incidere come avrebbe voluto)

Fernandinho 6,5 - Tutto facile per il capitano, che ha il merito di far partire l'azione del poker recuperando un ottimo pallone sulla trequarti. Abbastanza nervoso nel finale, si procura un cartellino giallo assolutamente evitabile vista la situazione favorevole.

Gundogan 6,5 - Nel finale di primo tempo è bravissimo ad avventarsi su un pallone vagante e a realizzare il 3-1. Nella ripresa dà una grande mano ai compagni a mantenere il vantaggio.

Mahrez 7,5 - Si esalta nel giro di un quarto d'ora, intervallo escluso: al 40' trova un gran sinistro sull'assist involontario di Adams, al 55' realizza la doppietta personale prendendosi gioco della retroguardia del Southampton. Incontenibile per chiunque (Dal 61' Ferran Torres 6 - Si divora la gioia personale a poco più di dieci minuti dal termine con una conclusione spedita malamente a lato da posizione invitante)

Bernardo Silva 6,5 - Fa un lavoro importante per la squadra, ma non riesce ad entrare nel tabellino dei marcatori.

Foden 7 - Mette lo zampino in tre gol su cinque: il primo nasce da una sua conclusione murata da McCarthy, poi regala l'assist a Mahrez per il 4-1 e il passaggio vincente a De Bruyne per il 5-2. La giovane stella si è presa il Manchester City.

SOUTHAMPTON

McCarthy 5,5 - Chiude la serata con cinque reti al passivo, ma sarebbero potute essere molte di più. Al 31' commette anche un evidente fallo da rigore su Foden nel tentativo di rimediare ad un controllo errato, ma l'arbitro lo grazia misteriosamente.

Bednarek 5 - Parte col piede giusto ma si scioglie alla distanza: se il Southampton finisce col prendere una vera e propria imbarcata, in parte la colpa è del numero 35 che in poche circostanze è riuscito a sventare le minacce portate dai padroni di casa.

Vestergaard 5,5 - Si procura il calcio di rigore trasformato da Ward-Prowse. In difesa si fa trovare pronto nella maggior parte delle volte, anche se gli manca continuità di rendimento: andrebbero concessi meno spazi.

Stephens 5,5 - Lascia il campo poco dopo l'ora di gioco dopo una prestazione non certo indimenticabile sulla linea difensiva: si impegna fino allo sfinimento ma non può bastare, con una squadra come il City bisogna andare oltre (Dal 63' Diallo 6 - Trenta minuti giocati in maniera attenta, ma ad incidere è il fatto che la gara era già ampiamente conclusa)

Salisu 5 - Si fa saltare con eccessiva facilità dagli attaccanti del Manchester City. Sbaglia tanto anche in impostazione, regalando il più delle volte dei "cioccolatini" ai padroni di casa.

Bertrand 5,5 - Prova a mettersi in mostra nelle prime battute dell'incontro ma è poco assistito dai compagni e si ritrova costretto a capitolare.

Djenepo 6 - Ha una ghiotta occasione da gol nel finale di primo tempo, ma calcia a lato da posizione centrale: su questa azione si fa male all'inguine, il fastidio lo costringe ad uscire all'intervallo (Dal 46' Tella 6 - Cerca di dare una scossa alla manovra della squadra di Hasenhuttl, proponendosi con la sua velocità, ma non riesce nell'intenzione)

Ward-Prowse 6,5 - E' il tuttofare del Southampton: batte alla perfezione il rigore del momentaneo 1-1, poi si procura almeno altre due chiare opportunità prima dell'intervallo. Rientrato dagli spogliatoi si vede con il contagocce, evidentemente condizionato dal punteggio.

Armstrong 6,5 - Al pari di Ward-Prowse, è uno dei più attivi per la squadra ospite. Fortunato al 56' quando una sua conclusione sbilenca viene intercettata e ribadita in rete da Adams: assist involontario che non restituisce speranze di rimonta ma permette esclusivamente di migliorare lo score di giornata (Dal 73' Watts s.v.)

Redmond 6,5 - Dà un suo tiro verso lo specchio nasce il corner che porterà poi al rigore trasformato da Ward-Prowse. Quando gli si presentano i giusti spazi, non ci pensa due volte a mettersi in proprio e a calciare: il coraggio non gli manca, la freddezza sì.

Adams 6 - Disastroso nei primi 45' con un gol regalato a Mahrez, si riscatta alla grande nel secondo tempo trovando la rete "della speranza". Non contento, nel finale segna ancora ma la rete viene annullata per fuorigioco: grandissima reazione dopo un avvio shock.