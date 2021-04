Manchester City svegliato dai tifosi del Borussia Dortmund coi fuochi d'artificio: il video

Notte non particolarmente tranquilla per il Manchester City di Pep Guardiola, svegliati in tre diversi momenti da fuochi d'artificio fatti esplodere dai tifosi del Borussia Dortmund al di fuori dell'albergo in un classico tentativo di "disturbo" alla vigilia di un match decisivo. L'allenatore spagnolo ha deciso di annullare la seduta di allenamento mattutina di conseguenza, concedendo così un po' di riposo fuori orario alla squadra. Si ripartirà dal 2-1 in favore degli inglesi dell'andata, di seguito il video di quanto accaduto questa notte: