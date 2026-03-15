Manchester United-Aston Villa, le formazioni ufficiali: Zirkzee fuori, bocciato Abraham

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Manchester United-Aston Villa, gara valida per la 30^ giornata di Premier League. Per i Red Devils a Old Trafford non partirà titolare Zirkzee: l'ex Bologna sta risentendo pesantemente della concorrenza in attacco e vede il campo con il contagocce. A centrocampo presente l'ex Udinese e Sampdoria Bruno Fernandes con la fascia da capitano al braccio così come l'ex Atalanta Diallo.

Per l'Aston Villa invece c'è un'altra situazione speculare a quella di Zirkzee e riguarda Tammy Abraham: lasciata la Roma per il Besiktas la scorsa estate, l'attaccante inglese dopo appena sei mesi ha accettato la corte di Emery ed è tornato là dove ha già giocato in carriera. Peccato però che non parta titolare ormai da cinque partite consecutive. E con quella di oggi con lo United è arrivata la sesta bocciatura.

Formazioni ufficiali

Manchester United (4-2-3-1): Lammens, Dalot, Yoro, Maguire, Shaw, Casemiro, Mainoo, Diallo, Fernandes, Cunha, Mbeumo.

A disposizione: Bayindir, Mazraoui, Mount, Zirkzee, Malacia, Ugarte, Heaven, Sesko, T Fletcher.

Allenatore: Carrick.

Aston Villa (4-2-3-1): Martinez, Bogarde, Konsa, Mings, Digne, McGinn, Onana, Barkley, Rogers, Buendia, Watkins.

A disposizione: Bizot, Lindelof, Elliott, Torres, Andres Garcia, Abraham, Douglas Luiz, Maatsen, Bailey.

Allenatore: Emery.

Il programma del 30° turno di Premier League

Sabato 14 marzo

Burnley – Bournemouth 0-0

Sunderland – Brighton 0-1

Arsenal – Everton 2-0

Chelsea – Newcastle 0-1

West Ham – Manchester City 1-1

Domenica 15 marzo

Crystal Palace – Leeds (15:00)

Manchester Utd – Aston Villa (15:00)

Nottingham – Fulham (15:00)

Liverpool – Tottenham (17:30)

Lunedì 16 marzo

Brentford – Wolves (21:00)

La classifica di Premier League

1. Arsenal 70 (31 partite giocate)

2. Manchester City 61 (30)

3. Manchester Utd 51 (29)

4. Aston Villa 51 (29)

5. Chelsea 48 (30)

6. Liverpool 48 (29)

7. Brentford 44 (29)

8. Everton 43 (30)

9. Newcastle 42 (30)

10. Bournemouth 41 (30)

11. Brighton 40 (30)

12. Fulham 40 (29)

13. Sunderland 40 (30)

14. Crystal Palace 38 (29)

15. Leeds 31 (29)

16. Tottenham 29 (29)

17. West Ham 29 (30)

18. Nottingham 28 (29)

19. Burnley 20 (30)

20. Wolves 16 (30)