Manchester United-Brighton 2-1, le pagelle: Bruno Fernandes trascinatore, Trossard impalpabile

Marcatori: 13' Welbeck, 62' Rashford, 83’ Greenwood.

MANCHESTER UNITED

Henderson 5,5 – Poco sicuro quando esce dai pali. Non trasmette ancora sicurezza ai compagni, ma fa parte del percorso di crescita.

Wan-Bissaka 6 – Soffre nel primo tempo, nel secondo prende coraggio e spinge in continuazione.

Lindelof 6 – Nella seconda frazione gioca d’anticipo e consente ai compagni di ripartire velocemente.

Maguire 6 – Come sempre a dir poco macchinoso, ma questo si sa. Aiuta i centrocampisti a ribaltare il gioco senza pensarci troppo.

Shaw 6,5 – Gross lo tiene impegnato per tutta la gara, ma riesce a mettere il gambone murando traversoni che potevano rivelarsi pericolosi.

Fred 6,5 – Il motore del centrocampo dello United. È il vero insostituibile della mediana red devil. Recupera una quantità infinita di palloni.

Pogba 6 – Da lui ci si aspetta qualche giocata fuori dagli schemi. In quella posizione è un mediano come tutti gli altri. Allungando la gambona destra riesce a fornire l’assist per il gol di Greenwood. (dal 84’ McTominay s.v.).

Greenwood 6,5 – Riceve palla sul fronte destro e cerca di puntare il suo avversario. Deve essere più continuo durante la gara, ma questa sera con la sua rete ha deciso il match.

Bruno Fernandes 7 – La mente dello United. Da lui passano tutte le azioni pericolose della sua squadra. Premia Rashford regalandogli un bel pallone sulla corsa e la punta inglese infila Sanchez.

Rashford 6,5 – Non era in forma e fa molta fatica per tutto il primo tempo. Dopo l’intervallo si riscatta e riporta in partita i suoi. (dal 72’ James 6 – Aiuta i suoi compagni ripiegando in fase difensiva.).

Cavani 4,5 – Presente solo in formazione, in campo un vero fantasma. (dal 82’ Van de Beek s.v.).

BRIGHTON

Sanchez 6,5 – Non ha responsabilità sulle reti subite. Sempre molto sicuro nelle uscite e reattivo quando chiamato in causa.

White 5,5 – Disputa un buon primo tempo, ma nel secondo si perde Rashford che può pareggiare i conti.

Dunk 5,5 – Vince diversi duelli aerei. Ma sul gol di Greenwood rimane troppo distante dal giovane inglese.

Veltman 6 – Il migliore del terzetto difensivo. Sempre presente in area, dove spesso allontana il pericolo badando al sodo.

Gross 5,5 – Sfonda sulla corsia destra e tenta di crossare in numerose occasioni. Ma è impreciso e il pallone agli attaccanti non arriva praticamente mai.

Bissouma 6,5 – Lotta a centrocampo e fa per due. Avrebbe bisogno di un compagno di reparto migliore.

Lallana 5 – Forse non la sua posizione ideale, ma è davvero poca cosa. Corre a vuoto per quasi tutta la seconda frazione. (dal 88’ Zeqiri s.v.).

Moder 5,5 – Dovrebbe spingere per far rinculare Wan-Bissaka, ma fa l’esatto contrario e finisce per schiacciarsi nella sua metà campo. (dal 87’ Jahanbakhsh s.v.).

Trossard 5 – Non si è mai visto. Impalpabile. Lo ha notato anche il suo allenatore, che dopo un’ora di gioco lo ha sostituito. (dal 63’ MacAllister 5,5 – Non cambia le sorti del match. Poco propositivo tra le linee.).

Maupay 6,5 – Fa la guerra con centrocampisti e difensori avversari. È suo il traversone che consente a Welbeck di portare in vantaggio i Seagulls.

Welbeck 6,5 – Realizza un gol da bomber di razza e si sacrifica in fase difensiva. Di più non poteva fare.