Manchester United, caccia al portiere: duello col Tottenham per Nick Pope del Burnley

vedi letture

Manchester United a caccia di un nuovo portiere. Per la prossima stagione i Red Devils acquisteranno un rinforzo per difendere i pali. Secondo quanti riporta il Star on Sunday, fra i candidati ci sarebbe Nick Pope. Per l’estremo difensore del Burnley ci sarebbe una nutrita concorrenza. Sul giocatore ci sarebbero gli occhi anche del Tottenham.