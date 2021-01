Manchester United, Cavani accetta le sanzioni e si scusa: "Non volevo offendere nessuno"

Edinson Cavani, attaccante del Manchester United squalificato e multato per alcune espressioni utilizzate sui social, ha affidato a Twitter un messaggio in cui ha confermato di accettare la decisione della FA chiedendo scusa per le parole incriminate: "Non voglio proseguire questo momento negativo che mi coinvolge. Voglio condividere con voi la scelta di accettare la sanzione disciplinare che mi è stata imposta sapendo che la mia comprensione della lingua inglese non è ancora buona e che non condivido questo punto di vista. Chiedo scusa se ho offeso le perone con un'espressione che per me era un segno di affetto verso un amico e nient'altro. Chi mi conosce sa che ho sempre cercato grande amicizia nelle mie relazioni. Apprezzo molto chi mi ha sostenuto, il mio cuore è in pace perché so che mi sono espresso secondo la mia cultura e il mio modo di vivere".