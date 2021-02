Manchester United-Everton 3-3, le pagelle: McTominay uomo ovunque, bocciato Olsen

vedi letture

Manchester United-Everton 3-3

Marcatori: 24' Cavani (M), 45' Bruno Fernandes (M), 49' Doucouré (E), 52' James Rodriguez (E), 70' McTominay (M), 90'+5' Calvert-Lewin (E).

MANCHESTER UNITED

de Gea 5.5 - Respinge goffamente il cross di Calvert-Lewin da cui nasce il primo gol dell'Everton siglato da Doucouré.

Wan-Bissaka 6 - Partita di luci e ombre per il terzino inglese, che alterna ad una buona fase offensiva qualche disattenzione in difesa.

Lindelöf 5.5 - Prestazione condita da diverse sbavature, sia in impostazione che in marcatura.

Maguire 6 - Si destreggia meglio rispetto al compagno di reparto, anche se la scelta di Solskjær di tenere alta linea difensiva talvolta lo espone a troppi rischi.

Shaw 6.5 - Confeziona l'assist a McTominay per la rete del momentaneo 3-2. Padroneggia la fascia sinistra, soprattutto nel secondo tempo.

McTominay 7 - Giganteggia a centrocampo, recupera tantissimi palloni e corona la sua prestazione con un gol sugli sviluppi di un calcio piazzato. Uomo ovunque.

Pogba 6 - La sua partita dura solamente 39', poi è costretto ad uscire dal campo per un problema muscolare. Non ha il tempo necessario per incidere a sufficienza. (Dal 39' Fred 6 - Smista bene il pallone a centrocampo, anche se pecca di lucidità nell'ultima giocata).

Greenwood 5.5 - Senz'altro il meno brillante tra gli uomini d'attacco di Solskjær. Prova a farsi vedere con qualche iniziativa personale, ma in definitiva non crea problemi agli avversari. Nella ripresa scompare. (Dal 90'+3' Tuanzebe s.v.).

Bruno Fernandes 6.5 - Il gol del 2-0 è una perla: uno splendido tiro dalla media distanza da posizione leggermente defilata. Sempre al centro della manovra dei Red Devils, nonostante un numero abbastanza esiguo di guizzi offensivi.

Rashford 6.5 - L'assist per la rete di Cavani parte dal suo preciso destro. Molto intraprendente, agisce su entrambe le fasce: quando mette il turbo, sono guai per la difesa dell'Everton, anche se a volte si rivela poco concreto.

Cavani 6.5 - La butta dentro alla prima vera palla gol con un preciso colpo di testa che fredda Olsen. Sempre presente in area di rigore e predisposto al dialogo con i compagni.

EVERTON

Olsen 5 - Il suo piazzamento in occasione della rete al bacio di Bruno Fernandes non è impeccabile. Lo stesso discorso vale per il gol di McTominay, dove non riesce ad afferrare una conclusione apparentemente poco insidiosa.

Holgate 6 - Pochi errori e condotta diligente per il terzino inglese, che esegue con disciplina le sue mansioni difensive.

Keane 5 - Perde la marcatura di Cavani in occasione del gol del vantaggio dei padroni di casa. Da lì in poi perde fiducia.

Godfrey 6 - Non sfigura nonostante la clientela sia di quelle scomodissime. Prestazione sufficiente.

Digne 6 - Garantisce un buon apporto sulla sinistra, anche se Rashford non gli fa trascorrere una serata tranquilla in fase difensiva.

Doucouré 6.5 - Protagonista in positivo del dirompente avvio di ripresa della squadra di Ancelotti con un gol a porta sguarnita e un assist per James Rodriguez. (Dall'81' King s.v.).

Davies 6.5 - Dinamico e aggressivo, tiene le redini della mediana dei Toffees. Intercetta tanti palloni, provando poi a dare il via alle azioni di contropiede. (Dal 75' Iwobi s.v.).

Gomes 6 - Qualche buona giocata di qualità a centrocampo, soprattutto in disimpegno. In fase difensiva non sempre fornisce il giusto supporto a Digne sulla sinistra.

James Rodriguez 6.5 - Svaria sulla trequarti alla ricerca della posizione giusta dove affondare il colpo, anche se a volte finisce per estraniarsi dalla manovra. Mette a referto il gol del 2-2 con un bel sinistro all'angolino. (Dal 68' Sigurdsson 6 - Il suo ingresso in campo non lascia il segno).

Calvert-Lewin 6.5 - Combatte con i difensori centrali del Manchester United, mettendola soprattutto sul piano fisico. Sciupa allo scadere del primo tempo una clamorosa occasione a tu per tu con de Gea. Allo scadere si rifà con gli interessi con la zampata vincente che vale il 3-3 finale.

Richarlison 5 - Il meno incisivo in attacco: coinvolto raramente nella manovra e poco brillante sotto porta. Serata no.