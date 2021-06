Manchester United, già pronto il "Piano B" se non si arrivasse a Varane: è Soyuncu

vedi letture

La priorità del Manchester United, per il ruolo di difensore centrale, è certamente Raphael Varane, in scadenza nel 2022 con il Real Madrid e che non ha ancora sciolto le riserve circa il suo futuro. Secondo quanto riportato da The Sun, i Red Devils avrebbero però già pronto il Piano B in caso di mancato arrivo del difensore centrale francese: il turco Caglar Soyuncu del Leicester. In scadenza nel 2023, il 25enne potrebbe lasciare in estate le Foxes, ma il prezzo posto dalla società è piuttosto alto, ben 50 milioni di pounds.