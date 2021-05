Manchester United, i Glazer non lasciano e puntano a raddoppiare il valore del club

I Glazer non arretrano e non si fanno intimorire dalle proteste dei tifosi del Manchester United. Secondo quanto riportato dal Guardian i proprietari del glorioso club inglese non hanno in programma di vendere e l'intenzione e far crescere il valore della società, dagli attuali 3 miliardi di sterline a 7. Nella giornata di ieri il club ha diramato un comunicato in merito ai fatti di domenica pomeriggio, precisando: "Il club non desidera vedere puniti manifestanti pacifici, ma collaborerà con la polizia per identificare coloro che sono coinvolti in attività criminali e emetterà le proprie sanzioni a qualsiasi abbonato o socio identificato, secondo la politica sulle sanzioni pubblicata".