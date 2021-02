Manchester United, il club dovrà pagare un indennizzo a Cavani in caso di mancato rinnovo

vedi letture

Secondo quanto riportato da ESPN il Manchester United aspetterà che Edinson Cavani si riprenda dal suo infortunio per fare le valutazioni circa il suo futuro con la maglia dei Red Devils. L'attaccante uruguayano piace al Boca Juniors ma la volontà del giocatore è di rimanere ancora una stagione in Inghilterra e in ogni caso ritiene che il suo percorso europeo non sia ancora terminato. C'è una clausola nel contratto del giocatore che prevede che il Manchester United, nel caso non dovesse rinnovare l'accordo, debba pagare 2 milioni d'indennizzo allo stesso Cavani.