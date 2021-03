Manchester United, incontro con Cavani: proposto all'ex Napoli un rinnovo annuale

vedi letture

Sosta di campionato che il Manchester United ha sfruttato per portare avanti la pratica rinnovi. Stando a quanto riportato dal Daily Mail, infatti, il vicepresidente dei Red Devils Ed Woodward e il ds John Murtough nella giornata di ieri avrebbero avuto un incontro con Edinson Cavani, 34enne attaccante uruguaiano in scadenza di contratto nel prossimo giugno, palesando il proprio intento di prolungare l’accordo per una ulteriore stagione. L’ex Napoli e PSG ancora, però, non ha dato una risposta alla proposta del club.