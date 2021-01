Manchester United, Lingard vuole andare a giocare: oltre al Nizza, c'è lo Sheffield United

Non solo il Nizza, anche lo Sheffield United ci prova per Jesse Lingard. Come riporta il Daily Star, infatti, il club del South Yorkshire avrebbe chiesto al Manchester United il prestito dell'attaccante esterno classe '92. Legato ai Red Devils da un contratto in scadenza nel 2022, Lingard in questa stagione ha accumulato finora solamente tre presenze e ha quindi chiesto di andare a giocare nella seconda parte del campionato.