Manchester United, obiettivo André Silva in caso di mancato rinnovo di Cavani

Secondo quanto riferito dal The Sun, il Manchester United potrebbe effettuare un'offerta per André Silva nel caso in cui Edinson Cavani non dovesse rinnovare il proprio contratto. L'ex Milan ora all'Eintracht Francoforte, sta segnando con grande continuità ed è uno degli obiettivi sensibili dei Red Devils in vista della prossima estate.