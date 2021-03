Manchester United, Solskjær: "Felice per la vittoria nel derby, ma la vetta resta lontana"

vedi letture

Ole Gunnar Solskjær, allenatore del Manchester United, ha analizzato la vittoria per 0-2 ottenuta nel derby contro il City. Queste le sue parole rilasciate a Sky Sports: "Quando esci dal campo con una vittoria per 2-0, un'altra porta inviolata e una prestazione come questa, non puoi che essere felicissimo. Siamo tornati a fare un po' quello che volevamo, ovvero giocare un calcio diretto. Dovevamo difendere bene: nessuna squadra al mondo ha una chance contro il Manchester City se non gioca da collettivo. Il primo posto? I Citizens sono troppo avanti per pensare di poterli raggiungere. Anche oggi sono stati eccellenti e ci hanno messo sotto pressione".