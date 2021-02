Manchester United, Solskjaer su Haaland: "Lo seguo sempre e siamo rimasti in contatto"

Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Europa League contro la Real Sociedad, soffermandosi su Haaland, potenziale obiettivo dei Red Devils che il tecnico ha allenato al Molde: "Quando hai allenato giocatori giovani da tecnico, li segui anche successivamente e ovviamente io sono rimasto in contatto con lui. È bello vedere come sta crescendo e il campione che sta diventando e so che continuerà a lavorare per migliorare. È un giocatore del Borussia e gli faccio solo i migliori auguri. Non ne posso parlare perché è di un'altra squadra e sarebbe irrispettoso, dico solo che lo conosco e che ci parlo".