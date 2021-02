Manchester United-Southampton 9-0, le pagelle - B.Fernandes il migliore, Jankewitz da horror

Queste le valutazioni di Manchester United-Southampton, gara finita 9-0 per i Red Devils.

MANCHESTER UNITED-SOUTHAMPTON 9-0

Marcatori: 18’ Wan-Bissaka (M), 25’ Rashford (M), 34’ aut. Bednarek (M), 40’ Cavani (M), 69’ Martial (M), 72’ McTominay (M), 88’ rig. B.Fernandes (M), 90’ Martial (M), 93’ James (M)

MANCHESTER UNITED

De Gea 6 – Partita da spettatore non pagante, eccezion fatta per una punizione di Ward-Prowse che scalda i suoi guanti.

Wan-Bissaka 7 – Di fatto un attaccante aggiunto, per la continuità con cui accompagna l’azione offensiva. Suo il gol che dà il là alla larga vittoria dei Red Devils, mentre nella ripresa serve a Martial il pallone dell’8-0.

Lindelof 6 – Difense senza troppi patemi d’animo l’area di rigore, facendosi vedere in avanti sui calci piazzati.

Maguire 6 – Come il compagno di reparto, vive una giornata particolarmente tranquilla per via dell’immediata superiorità numerica della sua squadra.

Shaw 7 – Tra i più in evidenza nella goleada dello United, per le tante azioni in cui si rende protagonista. Serve a Wan-Bissaka il pallone del vantaggio, avvia l’azione del raddoppio e confeziona anche l’assist per il 4-0 di Cavani. (Dal 45’ Van de Beek 6 – Buon secondo tempo da parte del centrocampista, che comunque non emerge tra i migliori dei Red Devils)

McTominay 7 – Subisce il terribile fallo che costa l’espulsione a Jankewitz. Per il resto, governa la mediana con grinta e sostanza. Nella ripresa si iscrive al tabellino dei marcatori, segnando la sesta rete della serata.

Fred 6 – Staziona nella zona nevralgica del campo, facendosi trovare pronto nel momento in cui i Saints provano ad abbozzare qualche azione.

Greenwood 6,5 – Del trio alle spalle di Cavani è quello che si mette meno in evidenza, pur servendo a Rashford il pallone del 2-0.

B.Fernandes 8 – Dopo qualche partita al di sotto delle aspettative, torna sui suoi standard dipingendo calcio e creando sempre problemi alla difesa avversaria. Particolarmente scatenato nella ripresa, con un gol e due assist.

Rashford 7,5 – Particolarmente ispirato, svaria su tutto il fronte offensivo e contribuisce alla larga vittoria dei suoi con un gol e con il pallone messo in mezzo e deviato nella sua porta da Bednarek. (Dal 61’ James 6,5 – Chiude la larga vittoria dello United con il nono gol)

Cavani 6,5 – Inizialmente non riesce a sfondare, ma poi realizza il 4-0 di testa su traversone dalla sinistra di Shaw. (Dal 45’ Martial 7 – Ripresa da sogno per il francese, che contribuisce alla goleada con una splendida doppietta)

SOUTHAMPTON

McCarthy 6 – Fa quel che può contro la valanga dello United, non avendo molte responsabilità sui 9 gol subiti.

Ramsay 5 – Perde nettamente il confronto con un ispirato Shaw, risultando insufficiente anche sul piano della spinta offensiva.

Bednarek 4,5 – Prestazione di grande difficoltà da parte sua, impreziosita in negativo con l’autogol che vale la terza rete avversaria e con l’espulsione nel finale.

Stephens 5 – Non riesce in alcun modo a contenere le azioni offensive dei Red Devils, sempre più pressanti dopo l’espulsione per i Saints.

Bertrand 5 – In netta difficoltà nel confronto con Wan-Bissaka e con i giocatori offensivi dello United che si alternano sulla sua corsia. Rischia di provocare anche un rigore per fallo su Cavani.

Djenepo 5 – Tra i meno negativi della sua squadra nel corso della prima frazione di gioco. Cala vistosamente nel secondo tempo. (Dal 78’ Tchapcthet s.v.)

Ward-Prowse 6 – Il migliore dei suoi per abnegazione e grinta anche quando il passivo comincia a farsi pesante. Si rende anche pericoloso su punizione.

Jankewitz 3 – Il suo intervento killer dopo due minuti è privo di qualsiasi logica e indirizza in negativo il match per i Saints.

Armstrong 5 – Gioca una partita esclusivamente sul piano difensivo, ma non riesce ad aiutare molto Bertrand da questo punto di vista.

Adams 5,5 – Poco servito dai compagni per via dell’immediata inferiorità numerica, non si vede praticamente mai in avanti. Un po’ meglio nella ripresa, quando segna ma partendo in millimetrico fuorigioco.

Ings 5,5 – Lotta come un leone, dedito per lo più a compiti difensivi fin dai primi minuti. In avanti ha pochi palloni disponibili. (Dal 71’ Redmond s.v.)