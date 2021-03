Manchester United su Pedro Neto: per l'ex Lazio pronti 55 milioni di euro

vedi letture

Il Manchester United sarebbe pronto ad ingenti spese estive per assicurarsi Pedro Neto, esterno portoghese con un trascorso nella Lazio (non troppo fortunato, né all'insegna di un chissà quale spazio concessogli, anche per la giovane età: oggi al Wolverhampton, il 21enne si sta imponendo come uno dei giocatori più in vista nel progetto tecnico dei Lupi, tanto che dalle parti di Old Trafford, scrive il Sun, sarebbero disposti a sborsare 55 milioni di euro per averlo.