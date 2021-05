Manchester United, van de Beek non è sul mercato: in estate non si accetteranno offerte

vedi letture

Donny van de Beek non è sul mercato. Il messaggio del Manchester United è chiaro: nonostante una stagione non all'altezza delle aspettative, l'ex Ajax resterà a Old Trafford. Non partirà in estate, com'era stato ipotizzato. Il club ha fatto sapere ai club interessati di non metterci il pensiero: l'olandese non si muove. A scriverlo è Sun on Sunday.