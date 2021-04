Manchester United, vittoria in rimonta con il Brighton: a segno Rasfhford e Greenwood

Vittoria in rimonta per il Manchester United contro il Brighton. Ospiti in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete dell'ex Danny Welbeck. Nella ripresa Rasfhord pareggia i conti e Greenwood completa la rimonta. Con questo successo i Red Devils consolidano il secondo posto con 60 punti, il Brighton resta a quota 32 con sei lunghezze di vantaggio sul Fulham terzultimo in classifica.