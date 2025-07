Ufficiale Marco Richter riparte dalla Zweite Liga: il Magonza presta l'attaccante al Darmstadt

Marco Richter cambia ancora casacca: l’attaccante tedesco, 27 anni, giocherà la stagione 2025/26 in prestito al Darmstadt, club attualmente in 2. Bundesliga. Lo ha annunciato ufficialmente il Magonza, società proprietaria del suo cartellino dal 2023.

Reduce da un’annata positiva con l’Amburgo, dove ha collezionato 28 presenze ufficiali contribuendo alla promozione in Bundesliga, Richter cerca ora continuità e minuti da protagonista. Una nuova avventura per rilanciarsi e ritrovare lo smalto dei tempi migliori, dopo altre esperienze in prestito. Il direttore sportivo del Magonza, Niko Bungert, ha commentato così l’operazione: "Crediamo che Marco possa cogliere al meglio questa opportunità al Darmstadt e disputare una stagione positiva, con tanto tempo di gioco. Gli auguriamo il meglio per questo nuovo capitolo".

Con alle spalle un passato all' Augusta e diverse stagioni ai massimi livelli tedeschi, Richter porta esperienza e dinamismo a un Darmstadt che punta a tornare subito protagonista e che vuole tornare presto nella massima serie tedesca. Per l’esterno offensivo si tratta di un’occasione importante: con un contratto ancora in essere con il Magonza, un’annata brillante potrebbe riaprirgli le porte della Bundesliga e garantirgli una conferma nel calcio che conta.