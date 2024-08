Ufficiale Mainz, Richter torna in Zweite Bundesliga: il trequartista va in prestito all'Amburgo

Dopo cinque stagioni in Bundesliga, Marco Richter lascia il Mainz e scende di categoria, almeno per questa stagione. Il trequartista classe 1997 si trasferisce in prestito secco all'Amburgo, in Zweite Bundesliga, campionato che aveva già vissuto per sei mesi la scorsa stagione, sempre in prestito, all'Hertha Berlino. Di seguito il comunicato ufficiale:

"L'Hamburger SV si è rafforzato nuovamente nell'ultima settimana del periodo di mercato estivo e ha ingaggiato il 176 volte giocatore della Bundesliga Marco Richter. Il 26enne attaccante passa dall'1. FSV Mainz 05 all'HSV in prestito per l'attuale stagione 2024/25. Ieri, martedì (27 agosto), Richter ha completato con successo la visita medica presso l'UKE Athleticum e poi ha firmato il suo contratto di prestito al Volksparkstadion".