Marie-Louise Eta alla guida dell'Union Berlino, Morace: "Sia l'inizio di una nuova normalità"

L’ex leggenda del calcio azzurro, nonché prima donna allenatrice di una squadra maschile in Italia, Carolina Morace ha commentato sui propri canali social la nomina di Marie-Louise Eta come allenatrice dell’Union Berlino fino a fine stagione. Una prima volta nel grande calcio europeo che potrebbe aprire una strada.

“Per la prima volta, una donna siederà sulla panchina di una squadra maschile in uno dei top 5 campionati europei. È una notizia storica, ma non basta celebrarla. Perché se è la prima, nel 2026, significa che il problema non è il talento. È il sistema. - prosegue Morace - Per anni ci siamo sentiti dire che mancavano competenze, esperienza, credibilità. La verità è che mancavano opportunità.

Oggi questo muro si incrina, ma non si abbatte da solo. Serve un cambiamento strutturale: nei percorsi di accesso, nei criteri di selezione, nei punteggi, nelle carriere. Perché il merito non ha genere, ma le occasioni, troppo spesso, sì. In bocca al lupo a Marie-Louise Eta: che questo non resti un caso isolato, ma l’inizio di una nuova normalità”.

Il passato di Morace

Morace nel 1999/2000 vene scelta dall'allora patron Luciano Gaucci, che ai tempi del Perugia aveva provato anche a ingaggiare una calciatrice per la squadra maschile, come allenatrice della Viterbese in Serie C. Un'esperienza che terminò con le dimissioni dopo appena cinque gare ufficiali (tre vittorie, un pari e una sconfitta) a causa degli esoneri della vice Elisabetta Bavagnoli e del preparatore atletico Luigi Perrone, suoi collaboratori da un quindicennio. Quella, in Italia, resta l'unica esperienza di una donna allenatrice in un club maschile.