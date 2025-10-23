Morace: "No a Milan-Como a Perth, Serie A segua la Liga. Mi stupisce l'AIC"

La Serie A dovrebbe seguire l’esempio della Liga spagnola. È il pensiero di Carolina Morace, oggi eurodeputata in quota Movimento 5 Stelle, ma in passato tra le più grandi calciatrici italiane della storia e allenatrice di Italia, Lazio e Milan. Morace, che conosce benissimo Perth, sede designata di Milan-Como dove ha vissuto per oltre due anni, ha affidato il suo pensiero in una nota stampa a LaPresse: “La partita tra Villarreal e Barcellona che doveva giocarsi a Miami è stata cancellata dopo le vibranti proteste anche da parte di club come Real Madrid e Athletic Bilbao, contrari a esportare partite di campionato fuori dai confini nazionali.

La Spagna dice no, in Italia invece continua la deregulation delle partite spacchettate in tanti appuntamenti avendo a cuore solo gli introiti derivanti dai diritti tv. Nel nostro Paese, infatti, tutto tace e la gara tra Milan e Como, il prossimo febbraio, rimane programmata in Australia, a Perth, a oltre 13.000 chilometri di distanza da San Siro.

La tutela dei calciatori e quella dei diritti dei nostri tifosi che fine fa? La logica del business a tutti i costi deve avere un limite. Mi stupisce come l'Associazione Italia Calciatori, che dovrebbe preoccuparsi di salvaguardare calciatori e calciatrici, avalli una scelta cosi sconsiderata”.