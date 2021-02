Marsiglia, Alvaro non indossa la mascherina. Un agente lo richiama, lui lo insulta: multato

L'Olympique Marsiglia sta attraversando un momento molto delicato. E come se non bastassero le dimissioni di Villas-Boas e le contestazioni di tifosi, la società deve anche fronteggiare il caso-Alvaro Gonzalez: secondo le informazioni di Nice-Matin, il difensore spagnolo sarebbe stato multato per non aver indossato la mascherina in aeroporto, prima della partenza per Lens, e per aver insultato l'agente che gli aveva chiesto di usare la protezione. L'ex difensore del Villarreal avrebbe apostrofato in malo modo il poliziotto, prima in spagnolo e poi in francese, con il classico "figlio di...".