Mavropanos e il ritorno all'Arsenal: "Tutto cambia rapidamente. Potrei restare allo Stoccarda"

Konstantinos Mavropanos, difensore dello Stoccarda arrivato in prestito dall'Arsenal, ha parlato alla Bild rispondendo a una domanda sul possibile ritorno a Londra al termine della stagione in corso: "Non posso dire niente di certo al momento. Le cose nel calcio possono cambiare rapidamente. Ho ancora due mesi da vivere qui a Stoccarda e vorrei concludere la stagione più in alto possibile in classifica. Le porte dello Stoccarda sono aperte per me, ma potrò parlare di futuro solo dopo che avrò parlato con l'Arsenal".