Maxi Rodriguez compie 40 anni. E il suo Newell's gli intitola una tribuna dello stadio "Bielsa"

vedi letture

Maxi Rodriguez compie 40 anni e il Newell's Old Boys ha deciso di omaggiarlo intitolandogli una tribuna dello stadio "Marcelo Bielsa". "Ti meriti tutte le dimostrazioni d'affetto. E come ringraziamento e perché il tuo nome sia sempre nel cuore del Coloso (così è conosciuto lo stadio del Newell's, ndr)" è il messaggio del club, che ha svelato le prime immagini, oltre a un video di auguri al capitano della Lepra, peraltro ancora in attività: "Grazie per il tuo amore incondizionato a questi colori" ha scritto il Newell's, mostrando le gesta dal suo esordio al romantico ritorno dopo l'esperienza in Spagna. Nativo proprio di Rosario, Maxi Rodriguez è cresciuto in rossonero facendo il suo esordio nel 1999 e giocandovi fino al 2002 dando vita a una tappa di 10 anni in Europa (Espanyol, Atlético Madrid, Liverpool). Il ritorno nel 2012 fino al 2017, una parentesi al Penarol in Uruguay e una nuova parentesi nel 2019 al Newell's.