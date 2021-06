Mbappe criptico: "Felice al PSG, ma è il posto giusto per me? Prenderò una decisione"

Dichiarazioni che fanno rumore dalla Francia per Kylian Mbappe, che ai microfoni di France Football ha parlato anche del suo futuro. Ecco alcune anticipazioni dell'intervista che sarà in edicola nel numero di domani: "Devo prendere la decisione giusta per il mio futuro. Sono in un buon posto dove sono felice, ma è il posto giusto per me? Non ho ancora quella risposta. Non ho fretta, devo darmi tutte le possibilità per prendere la decisione giusta, che non è facile".