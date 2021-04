Mbappé, il futuro incerto e i suoi malumori. Pochettino: "Le sue prestazioni non ne risentiranno"

Nei giorni scorsi Kylian Mbappé ha sbottato per le critiche ricevute sul suo rendimento con la nazionale francese e i continui rumors sul futuro, lasciando intendere che potrebbe anche lasciare il Paris Saint-Germain. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico Mauricio Pochettino ha dichiarato a riguardo: "Non ho sentito ciò che Kylian ha detto e non posso commentare anche perché non ho un'opinione in merito". Sulla condizione del giocatore: "Sta bene mentalmente e si è allenato bene. È tornato per aiutare la squadra". Il futuro incerto può incidere sulle sue prestazioni? "Non credo che ne risentirà. Kylian è molto concentrato nel dare il massimo per la squadra. Non vedo alcun problema con la sua situazione".