"Mbappé? Non so se giocherà". Rivedi Pochettino alla vigilia di Man City-PSG

Mauricio Pochettino, allenatore del Paris Saint-Germain, ha presentato così in conferenza stampa il ritorno della semifinale di Champions in programma domani col Manchester City: "Sarà una grande sfida. Il City gioca con la stessa filosofia da cinque anni ed è stato costruito proprio per giocare in questo modo. Cercheremo di tenere palla, mantenendo l'equilibrio tra fase offensiva e difensiva. Dovremo puntare innanzitutto a segnare e poi a vincere. Ovviamente siamo un po' sotto pressione, ma siamo pronti a soffrire per cercare di centrare l'obiettivo".

Il tecnico argentino ha poi esortato i suoi a dimenticare il ko dell'andata ("Non dovremo pensarci") e fatto il punto sulle condizioni fisiche di Kylian Mbappé ("Deciderò se utilizzarlo solo martedì mattina, la sua situazione viene valutata ora per ora").