"Mbappé sarebbe il benvenuto al Real Madrid". Rivedi le dichiarazioni di Modric sul francese

Il centrocampista del Real Madrid Luka Modric ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida contro il Liverpool di domani sera soffermandosi anche sulla conferma di Florentino Perez alla presidenza: “Sarà una sfida molto impegnativa in cui dovremo giocare come all’andata e non per difendere il risultato. Stiamo bene anche se abbiamo molti giocatori fuori in questo momento, dobbiamo resistere e non possiamo lamentarci della stanchezza dopo questi otto-nove mesi di lavoro. Speriamo che lo sforzo profuso ci aiuti a vincere qualcosa. Questi infortuni, compreso quello di Lucas (Vazquez NdR) che stiamo tutti sostenendo, ci hanno unito ancora di più e siamo ancora più compatti nel voler dare il massimo fino alla fine. Kroos e Casemiro? Ci troviamo molto bene assieme, mi piace giocare con loro e ci capiamo al volo in campo. Vedremo per quanto continueremo a divertirci assieme. Liverpool? Preferirei giocare con il pubblico perché crea un’atmosfera incredibile, ma dobbiamo adattarci a questa situazione e a queste circostanze. - continua Modrid – Mi congratulo con il presidente per la sua elezione, sono certo che vorrà costruire una grande squadra, anche se già lo siamo. Ha sempre fatto grandi cose per il Real Madrid e continuerà a farlo. Non so se prenderà Mbappé, ora ci sono tante voci in giro su giocatori che possono arrivare o partire. Di certo si tratta di un grande giocatore, lo ha dimostrato, e i grandi giocatori sono benvenuti in questo club. Vedremo cosa succederà in estate. Rinnovo? Spero di poter continuare qui, ma di più non posso dire. Non ci sono novità”.