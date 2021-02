McTominay trascina il Man Utd ai quarti di FA Cup. Solskjaer: "Si vede che è stato attaccante"

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Mancheter United, commenta il passaggio del turno dei Red Devils in FA Cup grazie all'1-0 sul West Ham grazie a una rete di Scott McTominay: "Sono molto soddisfatto della mentalità, di come hanno resettato il loro atteggiamento. Pensiamo di poter andare avanti. Scott McTominay è davvero cresciuto in questa componente del suo gioco. Lo mandiamo in area più spesso, lo lasciamo libero. È un ottimo tiratore, un finalizzatore molto preciso. Credo sia stato una punta, un attaccante in passato. E si vede che sa quel che fa quando ha un'opportunità da finalizzare".