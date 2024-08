Ufficiale Messi è un nuovo giocatore dello Strasburgo: il talento Rayane firma fino al 2027

vedi letture

Messi firma con lo Strasburgo. Non si tratta di Lionel ma del nazionale francese Under-17 Rayane, che ha sottoscritto un contratto di tre anni con il club alsaziano. L'esterno offensivo, seguito anche dal Marsiglia, è costato circa 1,5 milioni e lascia così a titolo definitivo il Digione. Questo il comunicato: “Rayane Messi firma per il Racing. Corteggiato dai maggiori club europei, entrerà inizialmente a far parte della nostra Academy e si lega al club fino al 2027".

Rayane Messi Tanfouri (questo il suo nome completo), è nato il 23 maggio 2007 e ha origini camerunensi.