Messi invita i compagni a casa per un barbecue: la Pulce nel mirino della Generalitat

Lionel Messi nel mirino del ministero della Salute. Il fuoriclasse argentino, riporta Cope, avrebbe infranto il protocollo sanitario della Catalogna invitando ieri i compagni di squadra a casa sua per un barbecue. L'intento era quello di unire il gruppo in vista del finale di stagione, che vede il Barcellona impegnato nella corsa al titolo insieme ad Atletico e Real Madrid, ma questo potrebbe non essere sufficiente ad evitargli guai grossi. La Lega calcio spagnola sta monitorando la situazione per capire gli sviluppi della vicenda; la Generalitat studierà il caso e determinerà "se sarà necessario adottare misure aggiuntive per evitare che questo tipo di situazione si ripresenti".