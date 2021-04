Metz, Antonetti: "Ci è mancata esperienza. PSG club di Champions, noi arriviamo dalla B"

Frédéric Antonetti, allenatore del Metz, ha analizzato la sconfitta casalinga per 1-3 rimediata contro il Paris Saint-Germain. Queste le sue parole riportate da L'Équipe: “Siamo scesi in campo troppo timidi e siamo subito andati sotto. Poi nel secondo tempo abbiamo pareggiato e creato dei problemi agli avversari. Ci è mancata l'esperienza: questa partita ci servirà per il futuro. Abbiamo avuto delle situazioni interessanti ma non abbiamo osato abbastanza, non siamo stati abbastanza intraprendenti. Ma queste sono le partite che ci serviranno per il futuro. Dobbiamo ricordare da dove veniamo: arriviamo dalla seconda divisione e abbiamo giocato contro una squadra di Champions League. Non posso biasimare i giocatori per essere rimasti impressionati all'inizio, ma poi ci siamo resi conto che potevamo creargli delle preoccupazioni. Poi abbiamo commesso errori che sono risultati costosi. L'obiettivo è finire bene la stagione e raggiungere quota 50 punti".