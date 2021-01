Milik al Marsiglia, il direttore operativo Longoria: "Il suo acquisto dimostra la nostra ambizione"

Il Chief Football Officer del Marsiglia, Pablo Longoria, accoglie il nuovo acquisto Arkadiusz Milik. Ecco le sue parole al sito ufficiale del club francese: "Sono molto soddisfatto perché abbiamo preso uno dei migliori giocatori nel suo ruolo in Europa. È un ottimo giocatore. Dimostriamo l'ambizione del club e vorrei ringraziare Frank McCourt e Jacques-Henri Eyraud per la determinazione mostrata nell'accordo. Ci siamo impegnati per un tale trasferimento in un periodo difficile. Grazie al club per la sua ambizione e al giocatore per la sua disponibilità a venire all'OM. Arkadiusz Milik ha qualità tecniche e fisiche, ha una buona capacità di finalizzare. Ha dimostrato di avere personalità al Leverkusen da giovanissimo, all'Ajax ma anche più recentemente con il Napoli in Champions League o con la Nazionale dove ha mostrato molta determinazione".