Ufficiale Milner saluta la Premier e si ritira dal calcio a 40 anni: "Sento che è il momento giusto"

Un altro simbolo del calcio inglese appende gli scarpini al chiodo. James Milner ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dal calcio giocato all'età di 40 anni. Il centrocampista del Brighton chiude una carriera straordinaria, l'annuncio è arrivato direttamente dal giocatore tramite un toccante messaggio affidato ai suoi social network.

Ha rappresentato club prestigiosi come Newcastle, Aston Villa, Manchester City, Liverpool e Brighton, capace di conquistare 12 trofei in carriera nel ruolo di centrocampista prima e terzino poi, destro o sinistro indistintamente. Saluta così anche i ricordi con la Nazionale inglese, dopo 61 presenze con la maglia dei Tre Leoni e un gol.

Milner ha scritto così su Instagram: "Dopo 24 stagioni in Premier League, sento che è il momento giusto per porre fine alla mia carriera da giocatore. Dal mio debutto a 16 anni con il Leeds, la squadra per cui facevo il tifo crescendo, fino a diventare il più giovane marcatore della Premier League, non avrei mai potuto sognare il viaggio che ho vissuto, compreso il non riuscire nemmeno a sollevare il piede l'anno scorso per poi tornare ed essere parte del Brighton che si è qualificato per l'Europa per la seconda volta nella sua storia all'età di 40 anni.

Aver potuto rappresentare Newcastle, Aston Villa, Man City, Liverpool e Brighton - senza dimenticare un mese memorabile allo Swindon Town - è stato un privilegio incredibile. Ogni club ha giocato un ruolo enorme nella mia vita e nella mia carriera, e voglio ringraziare tutte le persone coinvolte — i proprietari, lo staff, gli allenatori, i compagni di squadra e i tifosi che mi hanno accolto e aiutato lungo il cammino".