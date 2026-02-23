Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Milner nuovo recordman di presenze in Premier. La dedica speciale al fisioterapista del Brighton

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Tommaso Maschio
Oggi alle 14:42Calcio estero
Nel fine settimana appena passato il centrocampista del Brighton James Milner è entrato nella storia del calcio inglese avendo staccato la presenza 654 in Premier League diventando il calciatore con il maggior numero di partite giocate nella storia del campionato inglese superando il gallese Gareth Bale. Per l’esperto calciatore si tratta del coronamento di una carriera iniziata nel 2002 e che lo ha visto vestire le maglie di Leeds United, Newcastle United, Aston Villa, Manchester City e Liverpool prima di approdare al Brighton.

Nel post gara il classe ‘86 ha voluto fare una dedica particolare a medici e fisioterapisti, in particolare quello Sean Duggan del Brighton, che nel corso degli anni lo hanno tenuto in piedi: “È un numero importante, ed è bello detenere questo record, ma è anche un'opportunità per ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato. Dalla mia famiglia e i miei amici che sono stati con me fin dall’inizio fino a fisioterapisti e scienziati dello sport. In particolare Duggan che mi ha aiutato a tornare in campo lo scorso anno quando per sei mesi non riuscivo neanche a sollevare il piede da terra”.

