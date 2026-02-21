Milner entra nella storia della Premier League: è il calciatore con più presenze

Il risultato conta, ma a Londra il sabato di Premier League ha raccontato soprattutto una storia di longevità e dedizione. Il Brighton ha espugnato il campo del Brentford con un netto 2-0 nella ventisettesima giornata, ma al Gtech Community Stadium i riflettori si sono accesi su James Milner.

Il centrocampista inglese ha infatti toccato quota 654 presenze in Premier League, diventando il calciatore con più apparizioni nella storia del campionato. Un traguardo che certifica una carriera iniziata nel 2002 e attraversata con continuità e affidabilità ai massimi livelli. Milner ha vestito le maglie di Leeds United, Newcastle United, Aston Villa, Manchester City e Liverpool, prima di proseguire il suo percorso con il Brighton.

Per celebrare il momento, Milner è sceso in campo con il numero “654” inciso sotto le suole degli scarpini, simbolo di un primato costruito stagione dopo stagione. Al 90’, al momento della sostituzione con Carlos Baleba, il pubblico gli ha tributato una lunga ovazione. Un applauso che va oltre il singolo record e rende omaggio a una carriera esemplare, fatta di professionalità, sacrificio e continuità.